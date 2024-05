La Banque Royale du Canada est une institution financière internationale. Ses activités comprennent les services bancaires aux particuliers et aux entreprises, la gestion de patrimoine, les services aux investisseurs, les marchés des capitaux et l'assurance. Les services bancaires aux particuliers et aux entreprises comprennent les services bancaires aux particuliers et certaines activités d'investissement de détail au Canada, dans les Caraïbes et aux États-Unis, ainsi que les services bancaires aux entreprises et aux sociétés au Canada et dans les Caraïbes. La Gestion de patrimoine offre une gamme complète de solutions et d'activités en matière d'investissement, de fiducie et d'autres formes de gestion de patrimoine. Les marchés des capitaux offrent aux entreprises publiques et privées, aux investisseurs institutionnels, aux gouvernements et aux banques centrales du monde entier une gamme de produits et de services liés aux marchés des capitaux dans le cadre de ses deux principaux secteurs d'activité, la banque de financement et d'investissement et les marchés mondiaux. L'assurance offre une gamme de conseils et de solutions en matière de vie, de santé, d'habitation, d'automobile, de voyage, de patrimoine et de réassurance, ainsi que des services d'assurance-crédit et d'assurance commerciale aux particuliers, aux entreprises et aux groupes.

Secteur Banques