Royal Bank of Canada : La Banque Royale du Canada lance RBCx pour soutenir les entrepreneurs du secteur des technologies qui font preuve de vision

TORONTO, le 15 juin, 2021 - La Banque Royale du Canada (RBC) annonce le lancement de RBCx, une plateforme à service complet qui vise à accélérer le parcours entrepreneurial des entreprises de technologie, à chaque étape de leur croissance, en leur donnant accès à des solutions de fonds de roulement, à des produits et services novateurs et à une expertise opérationnelle. Du démarrage à l'expansion, RBCx soutient les entrepreneurs qui repoussent les limites des modèles d'affaires et des secteurs d'activité.

Un véritable partenaire pour les entrepreneurs canadiens - notamment sur les plans de l'obtention de capitaux, de la commercialisation et de la communauté

« Aujourd'hui plus que jamais, les entrepreneurs ont besoin de partenaires engagés pour les aider à surmonter les points charnières de la croissance de leur entreprise de technologie, explique Sid Paquette, chef, RBCx. Créée par l'une des plus grandes banques du Canada, la plateforme RBCx réinvente la façon dont nous pouvons offrir à nos clients du secteur des technologies une valeur ajoutée. En plus d'une plateforme bancaire spécialisée, les utilisateurs de RBCx pourront bénéficier de nos partenariats commerciaux, de nos solutions de fonds de roulement novatrices, des conseils opérationnels de nos spécialistes et du réseau mondial multidimensionnel de RBC. Nous nous réjouissons à l'idée de nous lancer dans cette aventure et de devenir un partenaire de premier plan pour les entrepreneurs. »

RBCx est une plateforme globale inédite sur le marché qui offrira des produits et des solutions uniques aux clients du secteur des technologies tout au long de leur parcours, de la création de l'entreprise au premier appel public à l'épargne et au-delà. Voici quelques exemples de l'offre RBCx :

Produits financiers novateurs, y compris du crédit et des services bancaires spécialisés

Connaissances sectorielles approfondies de segments verticaux spécialisés, notamment les technologies propres et les sciences de la vie

Offres exclusives de fournisseurs de premier plan de la Place du marché RBCx

Services-conseils de spécialistes opérationnels de disciplines clés

Fin réseau de fondateurs et de bailleurs de fonds qui participent à des événements et à du contenu organisés

Recherches et conseils exclusifs

Gamme de services bancaires personnels sur mesure (cartes de crédit, gestion de patrimoine, financement personnel, etc.)

Le lancement de RBCx témoigne de l'engagement indéfectible de la Banque Royale du Canada envers le secteur des technologies

« Les avancées technologiques contribuent à une vague sans précédent de changements à l'échelle mondiale, et le rythme et l'ampleur de ces changements ne feront que s'accélérer. Nous voulons que nos clients bénéficient de produits et de conseils de premier ordre qui leur permettront de maintenir leur avantage concurrentiel, souligne Greg Grice, vice-président directeur, Services financiers à l'entreprise, RBC. Grâce à nos partenariats, à nos produits et à notre expertise dans certains marchés verticaux, nous croyons que RBCx sera le partenaire tout indiqué pour aider nos clients à démarrer, à gérer et à faire croître leur entreprise. »

Des spécialistes des secteurs du capital-risque et du financement technologique se joignent à l'équipe RBCx de Sid Paquette. Parmi ces experts se trouvent Tony Barkett et Tyler Kirk, qui occupaient des postes de cadre dirigeant au Canada et aux États-Unis au sein d'une institution financière mondiale spécialisée dans le financement de la technologie et de l'innovation. Nicole Kelly et Anthony Mouchantaf ont aussi rejoint les rangs de RBCx après avoir géré un fonds de capital de risque mondial : Mme Kelly dirigeait les activités de marketing et de placements communautaires pour le fonds à l'échelle mondiale, tandis que M. Mouchantaf faisait partie de l'équipe de placement en Amérique du Nord et en Europe. L'ajout de ces membres à l'équipe ajoute profondeur et expertise à l'équipe nationale de RBCx.

