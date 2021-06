Royal Bank of Canada : Le désir des Canadiens de lancer une entreprise a atteint son plus haut sommet en quatre ans ; ils estiment que la pandémie a contribué à la création de nouvelles occasions pour les petites entreprises, selon un sondage RBC

TORONTO, le 22 juin, 2021 -

La pandémie de COVID-19 a affecté de nombreuses petites entreprises canadiennes au cours de la dernière année. Malgré l'adversité, bon nombre de ces entrepreneurs ont tout de même réussi à tirer leur épingle du jeu. En dépit des répercussions de la pandémie sur l'économie, les aspirations commerciales des Canadiens ont atteint leur plus haut sommet en quatre ans, selon le plus récent sondage RBC sur la petite entreprise : plus de la moitié des Canadiens interrogés (55 %) ont indiqué qu'ils avaient envisagé de lancer une entreprise. De plus, parmi les propriétaires sondés, près d'un quart (24 %) ont dit avoir démarré leur entreprise pendant la pandémie.

« Au cours des 15 derniers mois, les entrepreneurs canadiens ont fait face à une multitude de défis, certains insurmontables. Plusieurs d'entre eux ont toutefois trouvé des moyens de transformer ces défis en nouvelles occasions de croissance et de changement, mentionne Don Ludlow, vice-président, Partenariats stratégiques, Petite entreprise, RBC. L'esprit d'entreprise est plus présent que jamais, et les Canadiens voient dans l'entrepreneuriat un choix de carrière viable compte tenu des occasions créées par la pandémie. La création d'emplois ainsi que la reprise et la croissance de l'économie passeront en grande partie par la réussite des entreprises. »

C'est en Ontario (63 %), en Alberta (62 %) et en Colombie-Britannique (59 %) que le désir de lancer une entreprise est le plus fort.

Source : Sondage RBC sur la petite entreprise 2021, Ipsos Canada, du 16 au 19 avril 2021.

Optimisme prudent quant aux chances de réussir en affaires

Environ 7 aspirants entrepreneurs sur 10 (69 %) - ceux qui songent à se lancer en affaires - considèrent qu'avoir une entreprise permet d'avoir un plus grand contrôle sur sa carrière qu'un emploi conventionnel. C'est peut-être cette impression de contrôle qui a amené 4 aspirants entrepreneurs sur 10 (41 %) à se dire plus enclins à vouloir démarrer une entreprise qu'avant le début de la pandémie.

Même si les effets liés à la pandémie de COVID-19 continuent de se faire sentir, les Canadiens demeurent optimistes quant aux chances de réussir en affaires : plus de la moitié (58 %) des répondants estiment que la COVID-19 a créé de nouvelles occasions pour les petites entreprises.

Il en est peut-être ainsi parce qu'un tiers des Canadiens (33 %) interrogés ont vu de nouvelles entreprises se créer pendant la pandémie, surtout parmi les milléniaux (48 %) et la génération Z (53 %).

Le soutien aux petites entreprises continue de croître

Le soutien apporté par la population aux petites entreprises s'est accru par rapport à l'an dernier : 84 % des répondants ont indiqué qu'ils choisissaient d'encourager les petites entreprises de leur région, que ce soit en personne ou en ligne. Ce soutien est particulièrement important dans les provinces de l'Atlantique (90 %).

Et c'est ce soutien qui a aidé les entreprises à se maintenir à flot durant les périodes les plus difficiles de cette pandémie prolongée et qui sera tout aussi essentiel dans les mois à venir, alors que le pays rouvre progressivement son économie.

Aider les entreprises à démarrer, à gérer et à faire croître leur entreprise

RBC offre plusieurs solutions qui vont au-delà des services bancaires traditionnels pour aider les aspirants entrepreneurs et les propriétaires d'entreprise canadiens à économiser temps et argent dans la gestion de leurs activités quotidiennes. En voici des exemples :

Les entrepreneurs peuvent accéder à ces solutions et à ces conseils d'affaires dans le Navigateur RBC pour la petite entreprise en ligne, au www.rbc.com/navigateur .

À propos du sondage

Le sondage RBC sur la petite entreprise a été mené par Ipsos Canada du 16 au 19 avril 2021. Plus de 2 000 adultes canadiens représentant six régions différentes (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan/Manitoba, Ontario, Québec et provinces de l'Atlantique) ont répondu au sondage en ligne. Les résultats relatifs à l'échantillon représentatif ont été pondérés afin d'assurer que la composition de cet échantillon reflète celle de l'ensemble de la population canadienne. La précision des sondages en ligne Ipsos est calculée en fonction d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats sont considérés comme précis à ± 2,5 points de pourcentage près, comparativement à ce qu'ils auraient été si l'ensemble de la population adulte canadienne avait été consulté. L'intervalle de crédibilité sera plus important parmi les sous-ensembles de la population représentés. Tous les questionnaires et sondages peuvent être affectés par d'autres types d'erreurs, notamment l'erreur de couverture et l'erreur de mesure.

Aperçu de RBC

