Royal Bank of Canada : RBC Gestion mondiale d'actifs publie son premier rapport Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques

TORONTO, le 19 avril, 2021 - RBC Gestion mondiale d'actifs (« RBC GMA »), division de gestion d'actifs de la Banque Royale du Canada (« RBC »), a le plaisir d'annoncer la publication de son rapport Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (« GIFCC »). RBC GMA a officiellement apporté son soutien au GIFCC en 2020, et ce rapport inaugure la publication par la société d'information financière distincte conforme aux recommandations du GIFCC. Le rapport présente des données et des paramètres relatifs aux portefeuilles que gère RBC GMA et démontre son engagement à fournir aux clients de l'information transparente et efficace sur les enjeux liés aux changements climatiques.

« Les changements climatiques constituent un facteur important qui est susceptible d'avoir des incidences sur les économies, les marchés et les sociétés de façon inédite, a déclaré Melanie Adams, vice-présidente et chef, Gouvernance et investissement responsable, RBC Gestion mondiale d'actifs. RBC GMA croit que le fait de tenir compte des impacts financiers des changements climatiques dans sa méthode de placement peut rehausser les rendements à long terme ajustés au risque. Nous nous employons à améliorer constamment notre méthode grâce aux nouvelles données, mesures et perspectives sur le climat qui nous permettent de mieux gérer les occasions et les risques que présentent les changements climatiques. »

RBC GMA a structuré ce rapport, qui couvre l'année calendaire 2020, selon les quatre piliers recommandés par le GIFCC, soit la gouvernance, la stratégie, la gestion du risque et les paramètres et objectifs. RBC GMA est déterminée à s'améliorer de façon continue, et s'attend à ce que l'information financière qu'elle publie en lien avec les recommandations du GIFCC et ses mesures de lutte contre les changements climatiques évoluent au fil du temps.

Points saillants du rapport :

Dans le cadre de la mise en œuvre de son approche des changements climatiques, RBC GMA se concentrera sur les domaines suivants au cours de la prochaine année :

Au début du mois, RBC a également fait état des grandes lignes de ses activités en matière de durabilité en 2020 en publiant son Rapport de performance ESG, son Rapport GIFCC et son Rapport sur les obligations vertes. Pour en savoir plus sur ces rapports, veuillez vous rendre ici.

