Royal Bank of Canada : RBC étend son programme de bienfaisance mondial axé sur les jeunes – Journée de bienfaisance pour les enfants RBC

Célébrations virtuelles organisées par des employés de RBC Marchés des Capitaux au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, au Japon, à Hong Kong, en Australie, à la Barbade et aux Bahamas

Versement de cinq millions de dollars américains à plus de 50 organismes de bienfaisance dans le monde

19 organismes de bienfaisance canadiens : SickKids, Fondation Rêves d'enfants Canada, Children's Aid Foundation, Jeunesse, J'écoute, Covenant House Toronto, Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital, Camp Ooch, Capitalize for Kids, Family Navigation Project - Sunnybrook Hospital, Inn from the Cold, Brown Bagging for Calgary Street Kids Society, Alberta Children's Hospital Foundation, Hôpital de Montréal pour enfants, Fondation Jeunes en Tête, La Traversée, CHU Sainte-Justine, Covenant House Vancouver, Aunt Leah's, BC Children's Hospital Foundation

TORONTO, le 16 juin, 2021 - RBC réaffirme son engagement envers les organismes de bienfaisance axés sur la jeunesse en remettant cinq millions de dollars américains à plus de 50 organismes du monde entier dans le cadre d'une initiative caritative mondiale appelée Journée de bienfaisance pour les enfants RBC. L'événement, qui s'est tenu pour la première fois en 2015 sous le nom de Négociation pour les enfants RBC, est progressivement devenu une initiative caritative incontournable pour tous les employés de RBC Marchés des Capitaux à l'échelle mondiale.

Les effets dévastateurs de la COVID-19, dont le stress causé par l'isolement social et l'absence d'activités en personne, se font toujours sentir sur les enfants et les jeunes de partout dans le monde. La demande de services en santé mentale et bien-être a considérablement augmenté chez les jeunes. RBC accroît donc ses mesures d'intervention dans la collectivité et appuie plus de 150 organismes œuvrant dans le domaine de la santé mentale des jeunes partout au pays, ce qui fait d'elle l'un des plus importants alliés de la cause au Canada.

Depuis 2015, plus de 20,2 millions de dollars américains ont été remis à 100 organismes de bienfaisance consacrés aux jeunes partout dans le monde grâce à la Journée de bienfaisance pour les enfants RBC. Cette année, la Journée de bienfaisance pour les enfants RBC a consisté en un événement mondial de sensibilisation et d'information à l'interne et à l'externe quant aux efforts déployés par les organismes de bienfaisance partenaires qui se consacrent à la jeunesse. Les employés du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne, du Japon, de Hong Kong, de l'Australie, de la Barbade et des Bahamas ont célébré la culture de philanthropie et de bénévolat que RBC met en pratique tout au long de l'année en participant virtuellement à une journée d'activités sur fond de contenu multimédia créatif et engageant.

Au Canada, la Journée de bienfaisance pour les enfants RBC en était à sa cinquième édition. D'anciens patients ainsi que des familles et des employés de 19 des grands organismes canadiens de bienfaisance consacrés aux enfants (voir la liste complète des organismes ici) ont pris part aux célébrations en partageant par caméra Web leur réaction à l'annonce du montant des dons amassés.

« Partout dans le monde, les organismes caritatifs et sans but lucratif - en particulier ceux qui offrent des services en santé mentale pour les jeunes - ressentent encore les effets dévastateurs de la pandémie de COVID-19, explique Derek Neldner, chef de la direction et chef de groupe, RBC Marchés des Capitaux. Les besoins sont croissants. RBC et ses employés sont fiers d'apporter leur appui à ces initiatives importantes en ces temps extrêmement difficiles. La Journée de bienfaisance pour les enfants RBC représente pour nos employés et nos clients une occasion d'en apprendre davantage sur le soutien qu'offrent nos partenaires de bienfaisance aux jeunes. Nous remercions nos partenaires caritatifs de leur engagement à aider les collectivités à se remettre sur pied, ainsi que nos employés et nos clients qui incarnent notre culture philanthropique. »

En 2020, RBC a versé 140 millions de dollars canadiens à des organismes de bienfaisance sous forme de dons en espèces et d'investissements dans les collectivités.

Pour en savoir plus sur la Journée de bienfaisance pour les enfants RBC et les organismes de bienfaisance bénéficiaires, cliquez ici .

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.‎ Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.rbc.com/collectivités-durabilite. À propos de RBC Marchés des Capitaux

RBC Marchés des Capitaux est reconnue par les plus grandes sociétés et les plus importants investisseurs institutionnels, gestionnaires d'actifs, fonds de capital-investissement et gouvernements partout dans le monde, comme un partenaire de confiance ayant une expertise poussée dans les marchés des capitaux, les services bancaires et les services financiers. Nous occupons une bonne position dans les marchés des capitaux les plus importants et les plus établis et comptons plus de 7 900 employés, répartis dans 58 bureaux de 14 pays en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, ce qui inclut plus de 85 % de l'activité des services de banque d'investissement mondiaux chaque année. À propos de la Journée de bienfaisance pour les enfants RBC

Lancée à New York en 2015, la Journée de bienfaisance pour les enfants RBC (anciennement appelée Négociation pour les enfants RBC) vise à mieux faire connaître les organismes de bienfaisance partenaires de longue date de RBC qui œuvrent auprès des enfants et des jeunes, et à amasser des fonds en leur nom. La Journée de bienfaisance pour les enfants RBC en était à sa quatrième édition en 2021. Les dons amassés en Amérique du Nord, en Europe, dans la région Asie-Pacifique et dans les Antilles ont permis d'aider plus de 50 organismes de bienfaisance. Grâce à cette initiative, RBC a versé à ce jour 20,2 millions de dollars américains à 100 organismes de bienfaisance. Pour en savoir plus sur la Journée de bienfaisance pour les enfants RBC et les organismes de bienfaisance bénéficiaires, cliquez ici .

Demandes des médias :

Habiba Ahmad, 416 974-9784