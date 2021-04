Royal Bank of Canada : RBC lance une nouvelle offre de services bancaires courants dont ses clients tireront plus de valeur au quotidien

RBC Proximité permet aux clients d'utiliser leur carte de débit de particulier pour accumuler des points RBC Récompenses et économiser davantage sur les frais mensuels de leur compte

TORONTO, le 27 avril, 2021 - RBC a annoncé aujourd'hui le lancement de RBC Proximité, une nouvelle offre de services bancaires courants offrant une gamme étendue de vrais avantages dont ses clients pourront bénéficier au quotidien. Grâce à RBC Proximité, les clients de RBC pourront dorénavant accumuler des points RBC Récompenses sur leurs achats par carte de débit et tirer parti de plus d'occasions d'économiser sur leurs frais mensuels sur compte. RBC Proximité propose aussi, à l'intention des clients et des conseillers, de nouveaux outils interactifs qui assureront aux clients l'expérience de qualité à laquelle ils s'attendent de la part de leur institution bancaire.

« Depuis quelques années, nous cherchions à mieux comprendre les attentes de nos clients à l'égard de leur expérience des services bancaires courants. Pendant la pandémie, nous avons redoublé d'efforts pour y répondre, a déclaré Neil McLaughlin, chef de groupe, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, RBC. Avec RBC Proximité, nous innovons tout en misant sur ce que nous faisons le mieux actuellement pour offrir à nos clients une expérience intégrée qui leur procure encore plus de valeur, un précieux soutien pour la prise de décisions financières importantes, et des motifs continus de nous accorder leur confiance. »

À compter d'aujourd'hui, les clients de RBC auront accès à tous les avantages qu'offre RBC Proximité, simplement parce qu'ils sont titulaires d'un compte bancaire RBC. En voici des exemples :

Plus de valeur au quotidien : Le Programme valeur de RBC, conçu pour récompenser ses clients de l'avoir choisie pour leurs services bancaires, compte parmi les toutes dernières innovations de RBC. Simplement en inscrivant leurs comptes bancaires au programme, les clients bénéficient de réductions sur les frais mensuels de leur compte et peuvent accumuler des points RBC Récompenses pour leurs achats par carte de débit en magasin et en ligne. De plus, les titulaires d'un forfait RBC Proximité profiteront de plus de récompenses et d'économies grâce à des offres de partenaires de confiance comme Rexall et Petro-Canada, une entreprise de Suncor. Le programme de fidélisation établi par RBC avec Rexall, lancé plus tôt cette année, offre aux clients des économies sur certains produits de santé et de bien-être et la possibilité d'accumuler des points Be Well™, tandis que le partenariat de longue date de RBC avec Petro-Canada a permis aux clients de réaliser jusqu'à maintenant des économies de plus de 75 millions de dollars sur le carburant.

Plus de tranquillité d'esprit dès le départ : Avec RBC Proximité, les clients ont un accès continu à une gamme d'outils de fine pointe qui s'appuient sur l'intelligence artificielle pour gérer leurs finances. Qu'il s'agisse de faire disparaître les calculs manuels et le travail de réflexion du processus de création d'un budget personnalisé grâce à Budgets NOMI; de recevoir périodiquement de Perspectives NOMI des renseignements visant à faciliter leurs décisions financières ; ou d'épargner automatiquement avec TrouvÉpargne NOMI, qui, depuis 2017, les a aidés à mettre de côté plus d'un milliard de dollars, les clients de RBC ont à leur portée des perspectives fondées sur des données et les capacités voulues pour gérer leurs finances au quotidien de façon simple et rapide. Les clients de RBC profiteront aussi d'outils numériques innovateurs leur permettant d'ouvrir des comptes bancaires facilement et en toute sécurité en succursale ou en ligne, avec ou sans l'aide d'un conseiller.

Soutien et confiance accrus : RBC Proximité offre de nouveaux outils interactifs que les clients pourront utiliser pour obtenir des conseils personnalisés. Qu'il s'agisse d'utiliser l'outil d'évaluation des besoins avec un conseiller ou le Sélecteur de compte sur rbc.com, les clients peuvent facilement repérer le compte qui répond le mieux à leurs besoins et découvrir des façons de gagner plus d'avantages grâce à leurs options bancaires courantes. Exclusivement à RBC, MonConseiller, une plateforme numérique dont ont bénéficié jusqu'à maintenant quelque 2,5 millions de clients, leur permet d'établir des plans financiers personnalisés avec l'aide d'un conseiller RBC par l'intermédiaire de consultations vidéo, par téléphone, ou en personne en succursale.

RBC a simplifié sa gamme de comptes bancaires afin de la concentrer sur l'offre de caractéristiques privilégiées par les Canadiens, y compris des frais sur compte moins élevés, des opérations de débit et des opérations Virement Interac illimitées, et diverses options permettant d'économiser sur les frais d'utilisation de GAB. Ainsi, l'éventail bonifié de comptes comprend le Forfait bancaire avantage RBC, un nouveau compte sans frais mensuels pour les nouveaux arrivants admissibles la première année et pour les étudiants tant qu'ils demeurent aux études.

« Avec RBC Proximité, nous nous assurons de répondre aux besoins de nos clients grâce à des caractéristiques qui leur procurent plus de valeur que jamais auparavant, a déclaré Sean Amato-Gauci, vice-président directeur, Cartes, paiements et services bancaires, RBC. Les besoins financiers et les attentes de nos clients évoluent constamment, et nous y répondons en continuant de leur offrir des moyens simples, mais efficaces d'épargner et de gérer leurs finances. Nous voulons qu'ils fassent l'expérience des avantages qu'offre RBC Proximité. »

Vous trouverez de plus amples renseignements sur RBC Proximité à www.rbc.com/vantage.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.‎ Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.rbc.com/collectivités-durabilite.

Personne-ressource, médias :

A. J. Goodman, Communications, RBC, 647 286-4032