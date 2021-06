Royal Bank of Canada : RBC ouvre une troisième agence bancaire afin que les collectivités inuites du Nunavut aient un meilleur accès aux services financiers

Située à Kinngait, au Nunavut, la nouvelle agence réaffirmera l'engagement de RBC envers la réconciliation économique en fournissant des services bancaires de base aux Autochtones.

TORONTO, le 10 juin, 2021 - La Banque Royale du Canada (« RBC ») a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'une nouvelle agence bancaire dans la collectivité inuite de Kinngait, au Nunavut. La troisième du genre au Nunavut, cette agence, mise sur pied en collaboration avec la West Baffin Co-operative, permet désormais aux citoyens de Kinngait d'accéder plus facilement aux services bancaires et financiers essentiels.

Ouverte officiellement depuis le 7 juin, l'agence offre des services bancaires à même les locaux de la coopérative, situés au cœur de Kinngait. Grâce à ces nouveaux services, les résidants du hameau peuvent maintenant ouvrir un compte bancaire, effectuer des dépôts et des retraits, et obtenir des conseils financiers par l'entremise de la succursale RBC d'Iqaluit. Sur place, la West Baffin Co-operative offrira aussi l'encaissement de chèques et le paiement de factures. Une fois leur compte bancaire ouvert, les membres de la collectivité de Kinngait auront également accès à tous les services bancaires en ligne de RBC, soit par l'entremise de l'agence, soit au moyen de leur accès Internet personnel.

« Nous sommes ravis d'être en mesure d'offrir les services de RBC à Kinngait et de pouvoir approfondir nos liens avec la collectivité en partenariat avec la West Baffin Co-operative, a déclaré Kyle Sheppard, directeur de comptes commerciaux à Iqaluit. En particulier dans les collectivités inuites isolées, l'impact d'une agence comme celle de Kinngait dépasse les simples services bancaires. Non seulement rend-elle les services financiers facilement accessibles et abordables pour les résidents du village - qui devaient auparavant faire de longs déplacements pour effectuer leurs opérations bancaires -, elle constitue aussi un important lieu de rencontre pour les membres de la collectivité. »

S'ajoutant au réseau existant de trois succursales RBC au Nunavut, l'agence de Kinngait s'inscrit dans l'engagement de la Banque à ouvrir d'ici 2021 trois nouvelles agences bancaires dans des collectivités isolées de la région. En 2018, RBC a ouvert sa première agence à Arviat, un hameau inuit de la région de Kivalliq (Nunavut). En octobre 2019, la Banque a ouvert une deuxième agence dans la collectivité inuite de Pangnirtung.

« L'agence de Kinngait fait partie des nombreuses initiatives que nous mettons de l'avant pour mieux servir les collectivités inuites et pour réaliser notre engagement de réconciliation avec les Autochtones, ajoute Dale Sturges, directeur général national, Services financiers aux Autochtones, RBC. Nous savons que l'accès aux services financiers est un élément fondamental de la réussite individuelle et de la croissance des entreprises, et qu'il contribue à l'égalité des chances et au partage de la prospérité dans la collectivité. »

Pour en savoir plus sur la stratégie de RBC visant à faire progresser l'inclusion et la prospérité des Autochtones, visitez le site www.rbc.com/autochtones.

