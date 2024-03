Le dernier budget de la Colombie-Britannique concède une large place à la lutte contre les incendies de forêt et les sécheresses.

Le gouvernement engage la somme de 405 millions de dollars - qui vient s'inscrire dans un programme voué à l'économie propre de 1,3 milliard de dollars - pour se préparer aux urgences climatiques, alors qu'on apprend qu'en plein hiver couvent encore 92 incendies (en anglais) en Colombie-Britannique. Les thermopompes et l'infrastructure publique de recharge des véhicules électriques ont également accaparé une partie du financement prévu dans le cadre d'un plan de dépenses de 435 millions de dollars principalement axé sur des programmes de subventions et de remises. Le NPD de David Eby a également annoncé un programme de garantie de prêts pour les Autochtones d'une valeur de 1 milliard de dollars ainsi que l'octroi d'une somme de 24 millions de dollars pour appuyer la collaboration avec les Premières Nations dans le contexte de sa stratégie sur les minéraux critiques. Malgré tout, le budget de 2024 (en anglais) met davantage l'accent sur l'accessibilité financière plutôt que sur le climat en cette année électorale.

La croissance viendra de l'est et du sud. Cette affirmation figurait parmi les 10 principaux points à retenir d'un récent événement organisé par l'Institut d'action climatique RBC qui a réuni plus de 100 penseurs du climat et chefs de direction d'entreprises appelés à discuter des conclusions du rapport Action climatique 2024. Plusieurs des technologies qui s'avèrent nécessaires dans les marchés en rapide industrialisation de l'Inde, du Brésil et de l'Indonésie, du captage du carbone à la surveillance par satellite, sont fabriquées au Canada. Alors que la majeure partie des nouvelles émissions mondiales proviendront des marchés émergents au cours des prochaines décennies, l'occasion de croissance est claire, tout comme l'est l'avantage qui en découlera sur le plan des émissions mondiales. Apprenez-en davantage sur les 10 mesures rapides que peut prendre le Canada au chapitre du climat ici (en anglais).

La Banque centrale européenne (BCE) ne veut pas de sceptiques verts dans ses rangs. « Pourquoi voudrions-nous embaucher des gens que nous devons reprogrammer ? » : voilà la question qu'aurait prétendument posé, lors d'une réunion, Frank Elderson (en anglais), grand responsable du climat auprès de la BCE et l'un des six membres de son conseil d'administration. Ce commentaire suscite des interrogations sur le bien-fondé, pour les banques centrales, de s'employer principalement à assurer le maintien de la stabilité des prix ou d'élargir leur mandat de manière à englober la crise climatique. L'Agence internationale de l'énergie (en anglais) fait également face à des critiques de la part d'un ancien conseiller de la Maison-Blanche, qui estime qu'elle s'est « éloignée » de sa mission fondamentale à titre d'organisme de surveillance de la sécurité énergétique et qu'elle a plié face aux « censeurs verts zélés ».

Rares sont les signes qui marquent aussi traditionnellement l'arrivée du printemps au Canada que la publication des budgets gouvernementaux. (Reconnaissons que les rêves brisés d'emporter la coupe Stanley ponctuent également cette période de l'année.) La Colombie-Britannique a lancé le bal cette semaine en publiant un budget d'année électorale, qui montre vers où les autres provinces et Ottawa pourraient également se tourner au cours des deux prochains mois. Le soutien des consommateurs et des propriétaires est à la mode tandis que les stratégies industrielles et les dépenses climatiques ne le sont pas. Notre récent rapport Action climatique 2024 anticipait une telle réalité, sans pour autant s'en désespérer. Les gouvernements ont assumé la responsabilité à l'égard des questions climatiques depuis près d'une décennie, et le moment est venu pour les capitaux privés de faire leur part. Cette tâche ne sera pas facile pour autant, comme nous l'avons entendu de la bouche d'investisseurs et de chefs d'entreprise. La hausse des taux d'intérêt a freiné les investissements dans les technologies propres et contraint les entreprises à réduire leurs dépenses discrétionnaires. Si l'économie mondiale a besoin de 9 000 milliards de dollars US par an en investissements liés au climat, l'an dernier n'y ont été consacrés qu'environ 1 200 milliards de dollars US, dont la moitié a été dépensée en Chine.

Ce mois-ci, je me suis exprimé sur le sujet du défi des technologies propres dans le cadre du GLOBE Forum, une importante conférence biennale qui se tient à Vancouver. Nos recherches montrent que le Canada doit augmenter ses dépenses climatiques pour les faire passer à 60 milliards de dollars par an si nous souhaitons atteindre la carboneutralité. Si le volet des capitaux privés a marqué une croissance intéressante l'an dernier, y compris en ce qui concerne le capital-risque, il reste encore fort à faire. Et, comme je l'ai entendu dire par des investisseurs et des entrepreneurs du secteur des technologies propres à Vancouver, cette année s'annonce difficile. En effet, de nombreux investisseurs se sentent minés par la hausse des taux d'intérêt et la lenteur des résultats associés aux nouvelles technologies, qu'il s'agisse du captage du carbone ou du stockage dans des batteries. Les modèles de revenus n'existent tout simplement pas encore. Un signe d'inquiétude : le principal fonds mondial iShares voué aux titres du secteur des énergies propres accuse un repli de plus de 40 % depuis 2021. Ce type de sentiment compliquera la tâche des entreprises du secteur des technologies propres - et notamment de celles qui vendent de l'équipement -, s'agissant de réunir des capitaux. Manifestement, une baisse des taux d'intérêt contribuera à rendre ces investissements plus concurrentiels, comme c'est le cas des investissements réalisés par de grandes entreprises souhaitant décarboner leur portefeuille. Cependant, ceux qui espèrent un printemps hâtif en matière d'investissements climatiques devront faire preuve d'un peu plus de patience.

John Stackhouse

ÉLECTRICITÉ

La dernière mise à jour sur le Règlement sur l'électricité propre (REP) du gouvernement fédéral démontre qu'il assouplit sa position sur la réduction drastique des émissions des centrales électriques alimentées au gaz naturel d'ici 2035. Voici un certain nombre de constats formulés par Keigan Buck, responsable principal, Politique énergétique, Institut d'action climatique RBC :

Cela représente une victoire majeure pour l'Ontario, et cette position donne également à l'Alberta et à la Saskatchewan plus de latitude dans la façon dont elles gèrent leur transition vers des sources plus propres.

Les changements proposés ne devraient pas compromettre l'objectif de carboneutralité à l'horizon 2035 fixé pour le secteur de l'électricité si les dispositions relatives aux crédits compensatoires sont incluses.

Des difficultés surgiront dans les menus détails, car la mise à jour ne fournit que peu d'information sur ce à quoi ressemblera le règlement une fois qu'il aura été arrêté de manière définitive.

Certains réseaux provinciaux pourraient éprouver de la difficulté

à atteindre l'objectif de carboneutralité à l'horizon 2035

Émissions de GES de 2021 dans le secteur de l'électricité par administration

Source : Environnement et Changement climatique Canada, Institut d'action climatique RBC

TABLEAU DE LA SEMAINE

Le Canada est à la traîne des pays comparables en matière

de politiques de rénovation des bâtiments

Indice de rénovation (/100)

Source : 3 Keel, Global Retrofit Index Report, Institut d'action climatique RBC

La lenteur avec laquelle les constructeurs d'habitations canadiens adoptent des technologies adaptées au climat par rapport à leurs homologues du reste du monde pourrait poser un défi sur le plan de la décarbonation du secteur. Les bâtiments représentent 13 % des émissions nationales et une frénésie sur le plan de la construction d'habitations de même que l'augmentation des rangs de la population pourraient accentuer les émissions du secteur. Apprenez-en plus sur le défi que représentent les émissions du secteur du bâtiment ici.

EN VEDETTE

Nombre estimé de Manitobains qui sont tributaires de l'eau provenant des aquifères situés à proximité d'une proposition de projet d'extraction de sable de silice qui a été rejetée par le premier ministre Wab Kinew (en anglais) la semaine dernière, alors que les gouvernements s'emploient à établir un équilibre entre la nécessité de nouvelles chaînes d'approvisionnement énergétique et la protection de l'environnement. Le sable intervient dans la production de panneaux solaires et de nouvelles batteries. Le gouvernement du NPD (en anglais) a récemment approuvé un autre projet de mine de silice à proximité du lac Winnipeg (en anglais).