Wall street embauche plus de banquiers malgré la morosité économique

Au troisième trimestre, les effectifs du plus grand créancier américain ont augmenté de 9 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 288 474 personnes, en raison de l'augmentation du personnel dans les secteurs de la consommation, de la banque d'investissement et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Les dépenses de rémunération ont augmenté de 16 % pour atteindre 10,5 milliards de dollars.

Dimon n'est pas le seul. Citigroup Inc. a augmenté ses effectifs à 238 000 personnes, soit une hausse de 8 % par rapport à l'année précédente, tandis que ses rémunérations et avantages sociaux ont augmenté de 11 %, selon les résultats également publiés vendredi. "Nous continuons à investir dans le renforcement de nos équipes pour saisir les opportunités de croissance à long terme, notamment dans les domaines de la santé, de la technologie et de l'énergie", a déclaré Jane Fraser, PDG de Citigroup. "Et je suis vraiment satisfaite des banquiers de haut calibre qui sont attirés à la fois par notre plate-forme et notre culture."

Tandis que Morgan Stanley, le géant de Wall street, a augmenté ses rangs de 11 % pour atteindre 81 567, la rémunération de l'entreprise a baissé de 5 %.

"Nous examinons les effectifs", a déclaré James Gorman, directeur général de Morgan Stanley, aux analystes lors d'une conférence téléphonique.

Séparément, le directeur financier de Morgan Stanley a déclaré dans une interview que la société "évalue constamment" ses ressources, et "lorsque nous pensons aux effectifs, nous y pensons toujours par rapport à l'environnement économique".

Wells Fargo a suivi la tendance à l'embauche, réduisant ses effectifs de 6 % pour atteindre 239 209 personnes.

Goldman Sachs, qui publiera ses résultats du troisième trimestre la semaine prochaine, a commencé une série de suppressions de postes en septembre, visant environ 500 emplois. D'autres banques d'investissement, dont la Banque Royale du Canada, ont également supprimé un petit nombre d'emplois aux États-Unis. Ces suppressions interviennent alors que l'assombrissement des perspectives économiques et la hausse des taux d'intérêt américains pèsent lourdement sur les entreprises qui concluent des transactions.