Royal Boskalis Westminster N.V. : La configuration est positive

Données financières EUR USD CA 2020 2 597 M 3 138 M - Résultat net 2020 -18,7 M -22,5 M - Tréso. nette 2020 24,8 M 30,0 M - PER 2020 -454x Rendement 2020 1,25% Capitalisation 3 380 M 4 068 M - VE / CA 2020 1,29x VE / CA 2021 1,19x Nbr Employés 7 133 Flottant 52,6% Prochain événement sur ROYAL BOSKALIS WESTMINSTER N.V. 04/03/21 Année 2020 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 25,96 € Dernier Cours de Cloture 25,80 € Ecart / Objectif Haut 22,1% Ecart / Objectif Moyen 0,61% Ecart / Objectif Bas -8,91% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Peter A. M. Berdowski Chairman-Management Board Carlo van Noort Chief Financial Officer Jeroen van der Veer Chairman-Supervisory Board A. C. Steenbrink Head-Research & Development M. J. Krijger Head-Information & Communication Technology