Boskalis : HAL relève le prix de son OPA

Le constructeur néerlandais d'infrastructures maritimes et portuaires Boskalis Westminster annonce que HAL Holding a rehaussé de 32 à 33 euros le prix unitaire de son offre publique d'achat (OPA) sur ses actions, lancée le 27 juin dernier.



Ainsi, le prix de l'offre représente désormais une prime d'environ 32% par rapport au prix de clôture préannonce. Les conseils de Boskalis recommandent à l'unanimité aux actionnaires d'apporter leurs titres à l'OPA.



La période d'acceptation de l'offre est prolongée jusqu'au 6 septembre, 17h40 (heure de la Bourse d'Amsterdam). Boskalis affiche son intention de coopérer avec une restructuration post-offre, si HAL acquiert entre 85 et 95% de ses actions.



