Boskalis : acquisition dans les services sous-marins

Boskalis Westminster annonce l'acquisition de Rever Offshore, qui offre au groupe d'infrastructures maritimes néerlandais 'une large gamme de solutions dans le domaine de la construction, de l'inspection, de la réparation et de la maintenance sous-marines'.



Cette transaction lui apporte deux navires d'assistance à la plongée. La société acquise, qui a réalisé 90 millions d'euros de revenus l'année dernière, emploie environ 130 personnes à terre et 220 en mer.



Par ailleurs, Boskalis indique que son consortium Rinkoniên a remporté un contrat pour la liaison Oosterweel à Anvers, en Belgique, contrat d'une valeur totale de plus de 500 millions d'euros dont environ 20% doit revenir à Boskalis.



