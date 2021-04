Boskalis : contrat de renforcement de digue aux Pays-Bas

Boskalis prend près de 3% à Amsterdam, après que le groupe d'infrastructures maritimes a reçu un contrat conditionnel de renforcement de digue, d'élargissement des rivières et de développement de zone aux Pays-Bas, sous le nom de projet Meanderende Maas.



Le projet s'inscrit dans le cadre du programme national de protection contre les inondations impliquant le gouvernement et les offices régionaux de l'eau, et auquel Boskalis participe déjà activement par le renforcement de plusieurs digues.



Le projet a une phase d'élaboration du plan et une phase d'exécution, dont la dernière devrait commencer à la mi-2023 et l'achèvement du projet est prévu cinq ans plus tard. Selon les estimations actuelles, la valeur pour Boskalis s'élève à environ 160 millions d'euros.



