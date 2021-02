Royal Boskalis Westminster N.V. : le projet danois d'ile artificielle prolonge l'embellie

Boskalis est un leader de niche dans le domaine de l'ingénierie, avec des positions fortes dans le dragage (environ 55% des revenus annuels) et dans les chantiers offshore (40% des revenus). Un métier qui n'a pas passionné les investisseurs ces dernières années, du moins jusqu'à une période récente. Grâce à la progression du jour, le titre revient sur ses meilleurs niveaux des deux dernières années. La hausse s'appuie donc sur la décision des autorités danoises de créer une vaste île artificielle destinée aux énergies renouvelables, confirmant leur rôle de pionnier dans les énergies alternatives dans le monde puisqu'on leur devait déjà le premier parc éolien offshore en 1991. L'investissement, qui dépassera 28 Mds€, permettra de créer une île à 80 km au large de la côté ouest du Danemark. Elle permettra à partir de 2033 de gérer quelques 3 GW de puissance installée, puis jusqu'à 10 GW à terme.

Un parcours décevant depuis deux ans, mais un frémissement dernièrement

"Nous avons brièvement parlé de ce projet à Boskalis, et la société a confirmé qu'elle fait partie de l'un des consortiums qui préparent un appel d'offres et planchent sur le design technique initial pour le projet", souligne l'analyste Tijs Hollestelle, chez ING. La première phase du projet pourrait représenter 8 Mds€, dont 1,3 à 1,5 Md€ pour le dragage, le récupération des terres et les travaux sur les infrastructures marines. Compte tenu du calendrier du projet, Hollestelle pense que les travaux de dragage pourraient démarrer en 2023 et que c'est une excellente nouvelle pour Boskalis, si le consortium est retenu. En effet, les barges de dragage génèrent la majeure partie des flux de trésorerie des entreprises du secteur. Les taux d'utilisation sont en train de remonter dans le secteur, mais tout gros projet a tendance à les améliorer au global, quel que soit l'attributaire.

ING se projette un peu plus loin. Si l'île artificielle danoise séduit, d'autres pays pourraient suivre, créant un nouveau marché pour les sociétés de dragage. Un scénario qui conforte la banque du Benelux, qui avait relevé à l'achat sa recommandation sur Boskalis le mois dernier, en visant 31,50 EUR. "L'industrie mondiale du dragage a récemment reçu environ 3,2 Mds€ de nouvelles commandes, ce qui équivaut à environ 64 % du chiffre d'affaires annuel total des entreprises qui composent l'oligopole du Benelux", indique l'analyste, qui rappelle que Boskalis s'est taillé la part du lion avec la plus grosse commande de son histoire, un contrat de 1,5 Md€ pour l'aéroport de Manille. Le projet danois n'est pas pour tout de suite, mais il pourrait rebattre les cartes pour le secteur.

Une représentation de l'ile par l'agence danoise de l'énergie : ça manque de palmiers

Une "île énergétique" sert de centre de production d'électricité à partir de parcs éoliens offshore environnants, interconnecté et capable de distribuer l'électricité au Danemark et chez ses voisins. Ce centre permet aussi la connexion de divers équipements techniques offshore pour la production d'électricité, notamment des installations de stockage d'énergie et même des usines d'hydrogène ou d'autres systèmes de conversion d'énergie. La première île danoise devrait avoir une superficie totale d'au moins 12 hectares. Elle sera le fruit d'un partenariat-public privé.