Royal Caribbean Group (ex Royal Caribbean Cruises Ltd.) est le n° 2 mondial des croisières. Le groupe développe son activité sous les enseignes Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Pullmantur Cruises, Azamara Cruises et CDF Croisières de France. Le CA par source de revenus se répartit comme suit : - ventes de billets (61,4%) : 76% du CA est réalisé aux Etats-Unis ; - ventes de services à bord des bateaux (38,6%) : services assurés principalement au travers de concessions. A fin 2021, le groupe dispose d'une flotte de 61 bateaux d'une capacité totale de près de 140 855 couchettes.