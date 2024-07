Royal Caribbean Group a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels jeudi, en raison de la demande soutenue de croisières et de l'augmentation du prix des billets.

La société prévoit un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 11,35 et 11,45 dollars, contre 10,70 et 10,90 dollars prévus précédemment. (Reportage de Juveria Tabassum et Doyinsola Oladipo ; Rédaction de Krishna Chandra Eluri et Shounak Dasgupta)