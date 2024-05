Le croisiériste Royal Caribbean Group est en pourparlers avec de nouveaux marchés et des marchés existants dans le monde entier afin de recruter des milliers de travailleurs pour équiper ses navires et ses destinations privées afin de répondre à la demande record en matière de croisières.

Le nombre de croisiéristes atteindra un record en 2023, et avec l'explosion de la demande et l'augmentation de la taille des navires, les besoins en main-d'œuvre sont de plus en plus importants. Les offices de tourisme et les opérateurs portuaires du monde entier ont déclaré que Royal Caribbean cherchait à embaucher dans le monde entier et la société a confirmé qu'elle recruterait environ 10 000 travailleurs cette année.

À la fin de l'année 2023, la main-d'œuvre maritime de Royal Caribbean s'élevait à environ 88 700 employés, soit 6 % de moins que l'année précédente, d'après le rapport annuel de la compagnie. La main-d'œuvre terrestre de la société, y compris les destinations privées, se composait d'environ 9 500 employés à temps plein, soit une augmentation de 17 %.

Les réservations ont atteint un niveau record au premier trimestre, ce qui a fait grimper les recettes trimestrielles à 3,73 milliards de dollars, soit une hausse de 29 %, et le cours de l'action de la compagnie a doublé au cours de l'année écoulée pour atteindre un nouveau record.

"La stratégie de recrutement suit la stratégie commerciale de croissance modérée de la capacité", a déclaré un porte-parole. La compagnie prévoit d'embaucher plus de 10 000 travailleurs en 2024, avec l'arrivée de trois nouveaux navires.

Andrew Spencer, président de l'Université maritime des Caraïbes en Jamaïque, a déclaré que Royal Caribbean et son rival Carnival ont demandé à l'université d'intensifier les cours de compétences et de certifications à court terme afin que davantage de travailleurs soient formés pour une carrière en mer.

La Royal ne se concentre pas uniquement sur les Caraïbes. La compagnie a également contacté l'Office du tourisme de Gambie en avril pour lui faire part de son souhait d'embaucher davantage de travailleurs, a déclaré un porte-parole. Le croisiériste emploie actuellement environ 700 personnes originaires de ce pays d'Afrique de l'Ouest.

"C'est un sujet dont nous avons discuté et que nous suivrons pour voir comment nous pouvons faciliter cette demande", a déclaré le porte-parole. L'office du tourisme a déclaré qu'il essaierait de fournir jusqu'à 1 000 travailleurs supplémentaires.

Le territoire néerlandais de St. Maarten est en pleine discussion sur le recrutement avec Royal après que les parties aient organisé une campagne de recrutement l'année dernière pour trouver 1 000 travailleurs.

"Cela n'a pas nécessairement donné le nombre de candidats que nous attendions tous", a déclaré Alexander Gumbs, directeur général de Port St. Maarten Group, qui a indiqué que moins d'un tiers des 1 000 candidats visés s'étaient effectivement présentés.

Selon la Florida-Caribbean Cruise Association, une organisation professionnelle, des dizaines de milliers de personnes originaires des Caraïbes et d'Amérique latine doivent être embauchées à mesure que de nouveaux navires sont déployés dans l'ensemble du secteur. Les offices de tourisme et les ports ont déclaré que l'un des principaux défis était d'éduquer les candidats potentiels à une carrière en mer afin de répondre à la demande de main-d'œuvre de l'industrie.