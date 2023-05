DSM-Firmenich lance la vente de jusqu'à 6,7 millions d'actions

Zurich (awp) - La nouvelle entité DSM-Firmenich, issue de la fusion entre le géant genevois des arômes et parfums Firmenich et le spécialiste néerlandais de la nutrition DSM, a démarré la vente de jusqu'à 6,7 millions de titres dans le cadre d'une constitution accélérée d'un livre d'ordres.

Les titres mis en vente représentent environ 2,5% du capital-actions de DSM-Firmenich, a précisé le groupe helvético-néerlandais mercredi dans un communiqué.

Suite à l'opération de fusion entre les deux sociétés, finalisée début mai, l'entreprise a lancé le rachat en numéraire des actions DSM n'ayant pas été échangées dans le cadre de la transaction initiale. Après cela, les titres DSM pourront être décotés le 31 mai de la Bourse d'Amsterdam.

La société fusionnée regroupe les compétences de Firmenich dans le domaine des parfums et des arômes avec celles de DSM dans la santé et la nutrition. Elle emploiera pas loin de 30'000 collaborateurs et aura un double siège social en Suisse et aux Pays-Bas.

