DSM : bien orienté avec l'aide d'un broker

DSM gagne plus de 1% à Amsterdam, sur fond d'un relèvement d'opinion chez Credit Suisse de 'neutre' à 'surperformance' sur le titre du groupe de chimie, avec un objectif de cours remonté de 141 à 154 euros.



Le broker pointe notamment sa 'capacité à surperformer durablement la croissance sur les marchés de la nutrition', une 'croissance des bénéfices plus élevée à court terme' et une 'croissance organique à moyen terme similaire à celle de ses pairs'.



