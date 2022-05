DSM et Firmenich fusionnent

Genève (awp) - Le géant genevois des arômes et parfums Firmenich et son concurrent néerlandais DSM vont fusionner pour former le groupe DSM-Firmenich. La nouvelle entité aura son siège principal à Kaiseraugst, dans le canton d'Argovie, et les actions seront cotées à la Bourse d'Amsterdam.

Les actionnaires de DSM détiendront au total 65,5% de DSM-Firmenich et les différents actionnaires de Firmenich détiendront au total 34,5% à la création du nouvel ensemble, selon un communiqué publié mardi.

DSM-Firmenich aura un double siège social en Suisse, à Kaiseraugst, et aux Pays-Bas, à Maastricht.

