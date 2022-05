DSM va vendre sa filiale de matériaux d'ingénierie pour 3,85 Mds

La société néerlandaise de bioscience et d'alimentation DSM a annoncé mardi la vente de sa filiale de matériaux d'ingénierie pour un montant de 3,85 milliards d'euros à la société de capital-investissement Advent International et à la société chimique allemande Lanxess. Cette annonce est intervenue peu de temps après que DSM a fait part de son intention de fusionner avec son homologue suisse Firmenich.

Advent et Lanxess prévoient de combiner les activités de DSM dans le domaine des matériaux d'ingénierie avec celles de Lanxess dans le domaine des matériaux à haute performance dans le cadre d'une entreprise commune dans laquelle Advent détiendra une participation de 60 % et Lanxess de 40 %.

"Nous sommes en train de forger un acteur mondial fort dans le domaine des plastiques haute performance", a déclaré Matthias Zachert, PDG de Lanxess, dans un communiqué. "Les portefeuilles, les chaînes de valeur et le positionnement mondial des deux entreprises se complètent parfaitement."

Geraldine Matchett, co-directrice générale de DSM, avait déclaré lors d'une conférence de presse organisée tôt mardi au sujet de la fusion avec Firmenich qu'elle attendait "bientôt" des nouvelles concernant la filiale d'ingénierie.

La division ingénierie de DSM fabrique des thermoplastiques en polyéthylène haute densité utilisés dans l'emballage alimentaire et l'électronique. DSM avait déclaré qu'elle considérait ces opérations comme non essentielles, car elle prévoyait de se concentrer sur les activités de santé et de nutrition.