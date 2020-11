Shell : Berenberg relève sa recommandation

11/11/2020 | 09:43

Berenberg relève sa recommandation sur Royal Dutch Shell de 'conserver' à 'achat', mais avec des objectifs de cours laissé inchangé à 1450 pence pour l'action B et abaissé de 17 à 16 euros pour l'action A.



'L'action a chuté d'environ 50% cette année, et tandis que l'environnement demeure très difficile à court terme, Shell s'est adapté à un environnement de prix bas, laissant un biais risque-rendement de plus en plus attractif pour le titre', explique-t-il.



Malgré la publication de chiffres jugés 'solides' pour le troisième trimestre fin octobre, le broker a ajusté ses estimations pour le groupe énergétique, avec un BPA en chute de 11% pour 2020 largement du fait de l'activité amont plus faible, et de 1% pour 2021.



