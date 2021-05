Shell : AlphaValue reste à 'accumuler'

AlphaValue a renouvelé jeudi sa recommandation 'accumuler' sur le titre Shell, assortie d'un objectif de cours de 1.586 pence, après la décision de justice défavorable rendue la veille.



Le bureau d'études rappelle qu'un tribunal néerlandais a demandé hier à Shell de réduire ses émissions de carbone de 45% d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2019.



'Ce jugement constitue une grosse claque pour la nouvelle stratégie du groupe, qui s'est donné comme objectif zéro émission nette, y compris dans les émissions indirectes ('scope 3'), à horizon 2050', souligne-t-il dans une note.



La stratégie a d'ailleurs été approuvée en assemblée générale par les actionnaires, ajoute l'analyste, mais reste en partie contestée par les militants pour la lutte contre le changement climatique.



'Les activistes réclament des objectifs à court terme, ayant trait à la valeur absolue des émissions, tandis que Shell préfère se concentrer sur l'intensité en carbone de son portefeuille', justifie AlphaValue.



Pour l'analyste, la décision rendue hier - conjuguée à l'annonce d'une réorganisation du conseil d'administration chez Exxon - montre à quel point le chemin va être long pour les groupes pétroliers avant de pouvoir se considérer comme des entreprises 'vertes'.



Shell a annoncé hier son intention de faire appel de la décision du tribunal.



