Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres s'est repliée lundi à l'issue d'une séance hésitante en ce jour férié aux Etats-Unis, toujours préoccupée par la propagation de la pandémie.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs a perdu 0,22% à 6.720,65 points.

"Un début de semaine calme à Londres et en Europe a vu le FTSE-100 reculer" dans une atmosphère "prudente" de la place britannique, remarque Chris Beauchamp, analyste du courtier IG.

Les marchés craignent que les mesures de restrictions adoptées dans de nombreux pays d'Europe pour contenir le virus retardent la reprise économique espérée grâce aux vaccins.

De son côté, la Chine a enregistré une croissance de 2,3% en 2020 mais au plus bas depuis plus de 40 ans, avec un ralentissement dans l'industrie et la consommation.

Enfin, aux Etats-Unis, les investisseurs ont salué le plan de relance géant dévoilé par Joe Biden mais s'inquiètent qu'il soit financé par des hausses d'impôts.

PETROLIERES Ces valeurs ont pâti de la faiblesse des cours sur fond d'inquiétudes quant à la demande mondiale du fait de la pandémie. BP a perdu 0,69% à 300,35 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 0,93% à 1.406,80 pence.

BT (-1,53% à 138,70 pence) L'opérateur télécoms fait face à une action en justice de clients estimant qu'ils ont payé trop cher leur abonnement internet, ce qui pourrait coûter au groupe 600 millions de livres selon le cabinet d'avocat qui porte la plainte.

afp/rp