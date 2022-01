Plus de Royal Dutch - Shell change officiellement de nom

Shell a officiellement changé de nom vendredi, abandonnant la mention "Royal Dutch", qui faisait partie de son identité depuis 1907, suite à des plans visant à supprimer sa structure à double action et à déplacer son siège social des Pays-Bas vers la Grande-Bretagne.

"Shell a annoncé la décision de son conseil d'administration de changer son nom en Shell plc le 20 décembre 2021. Ce changement a maintenant pris effet", a déclaré Shell dans un communiqué.

Les bourses de Londres et d'Amsterdam refléteront le changement de nom le 25 janvier, tandis que la bourse de New York suivra le 31 janvier.

Le changement n'affectera pas l'actionnariat et les actions A et B resteront inchangées pour l'instant, a déclaré Shell.

Il est prévu que les actions https://www.shell.com/media/news-and-media-releases/2021/shell-sets-out-expected-timetable-of-simplification.html soient assimilées à une seule ligne d'actions ordinaires le 29 janvier.

Shell a annoncé en novembre https://www.reuters.com/world/uk/shell-proposes-single-share-structure-tax-residence-uk-2021-11-15 qu'elle allait supprimer sa double structure d'actions et transférer son siège social de La Haye à Londres, repoussée par les impôts néerlandais et confrontée à la pression du climat devant les tribunaux alors que le géant de l'énergie se détourne du pétrole et du gaz.

L'entreprise est depuis longtemps en conflit avec les autorités néerlandaises au sujet de la retenue à la source de 15 % sur les dividendes de certaines de ses actions, ce qui les rend moins attrayantes pour les investisseurs internationaux. Shell a introduit la structure à deux classes d'actions en 2005 après une précédente restructuration de l'entreprise.

Shell a tenu sa première réunion du conseil d'administration à Londres le 31 décembre.