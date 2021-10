Royal Dutch Shell : un troisième trimestre soutenu par la flambée du gaz

Royal Dutch Shell a dévoilé ce matin quelques indications dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels le 28 octobre prochain. La flambée des prix du gaz et de l'énergie compensera largement l'impact négatif de la tempête Ida sur ses installations dans le Golfe du Mexique. Le géant anglo-néerlandais de l'énergie a chiffré à 400 millions de dollars les pertes causées par Ida qui grèveront son bénéfice ajusté et son flux de trésorerie d'exploitation. Le groupe table sur une production comprise entre 890 000 et 950 000 barils par jours.



Il prévoit une dépréciation avant impôts de 1,3 à 1,4 milliard de dollars.