Shell : acquisition de 100% de Savion aux États-Unis

Shell New Energies, une filiale de Royal Dutch Shell, a signé un accord pour acheter 100 % de Savion, un grand développeur d'énergie solaire et de stockage d'énergie aux États-Unis, à Macquarie's Green Groupe d'investissement.



Avec cette acquisition, Shell prévoit d'étendre considérablement son portefeuille solaire mondial. L'acquisition devrait être finalisée d'ici la fin de l'année.



Savion est spécialisé dans le développement de projets d'énergie solaire et de stockage d'énergie et dispose actuellement de plus de 18 gigawatts d'énergie solaire et de stockage de batteries en cours de développement.



' En tant que l'une des sources d'énergie renouvelables à la croissance la plus rapide et aux coûts les plus bas, l'énergie solaire est un élément essentiel de notre portefeuille d'énergies renouvelables alors que nous accélérons notre objectif de zéro net. ' a déclaré Wael Sawan, directeur des solutions intégrées pour le gaz et les énergies renouvelables et l'énergie.



