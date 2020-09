Shell : entre 7000 et 9000 suppressions de postes envisagées

30/09/2020 | 09:35

Shell a annoncé mercredi qu'il prévoyait de supprimer entre 7000 et 9000 postes d'ici à la fin 2022 dans le cadre d'un vaste projet de restructuration visant à simplifier son organisation.



Le groupe pétrolier - qui veut alléger sa structure de coûts entre deux et 2,5 milliards de dollars à horizon 2022 - précise que 1500 salariés ont d'ores et déjà accepté de quitter la société cette année via la mise en place de son plan de départs volontaires.



Shell, dont les raffineries ne tournent actuellement qu'entre 64% et 68% de leurs capacités, rappelle qu'il cherche aujourd'hui à se tourner vers les énergies peu contributrices à l'effet de serre et à adopter un positionnement 'compétitif' dans des produits comme les biocarburants et l'hydrogène.



L'action Shell 'A' cotée à la Bourse de Londres progressait de 0,5% mercredi matin suite à ces annonces.



