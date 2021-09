Shell annonce aujourd'hui que ses filiales Shell Egypt et Shell Austria ont finalisé la vente de leurs actifs en amont dans le désert occidental égyptien à un consortium composé de filiales de Cheiron Petroleum Corporation et Cairn Energy PLC.



Le montant de la vente s'élève à 646 M$ avec des paiements supplémentaires pouvant s'élever jusqu'à 280 M$ entre 2021 et 2024, en fonction du prix du pétrole et des résultats d'exploration.





