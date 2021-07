Shell : la distribution aux actionnaires va augmenter

Royal Dutch Shell a annoncé jeudi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et affirmé vouloir augmenter la rémunération qu'il propose à ses actionnaires.



Sur son deuxième trimestre, le bénéfice ajusté ressort à 5,5 milliards de dollars, alors que les analystes financiers avaient anticipaient en moyenne 4,8 milliards.



Le géant pétrolier anglo-néerlandais a également annoncé son intention d'augmenter son dividende de 38%, pour le porter à 0,24 dollar par action.



Shell a également annoncé son intention de lancer immédiatement un programme de rachats d'actions d'un montant de deux milliards de dollars, qu'il prévoit de finaliser d'ici à la fin de l'année.



'Cela va permettre d'atténuer les inquiétudes qui entouraient l'écart de rémunération par rapport aux actionnaires des autres grands groupes pétroliers', réagit ce matin un analyste.



Après ces annonces, le titre Shell progressait de plus de 3% jeudi à la Bourse de Londres, une performance supérieure à celle de l'indice européen du secteur, le STOXX Europe 600 Oil & Gas, qui prenait lui 1,5%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.