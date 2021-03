Shell : acquittement dans l'affaire Nigéria-OPL 45

Ben van Beurden, directeur général de Royal Dutch Shell, a salué la décision du tribunal de Milan qui a acquitté la compagnie dans le cadre de l'affaire Nigéria-OPL 45.



Shell rappelle avoir conclu un accord en 2011 avec le gouvernement fédéral du Nigéria et Eni pour régler les litiges et les arbitrages datant de près d'une décennie liés à l'OPL 245.



'Il s'agissait d'une situation sans précédent, où le gouvernement fédéral du Nigéria avait attribué séparément le même bloc à deux différentes parties : Shell et Malabu', indique Shell qui indique avoir 'toujours soutenu que le règlement de 2011 était légal'.



Par ailleurs, la société était renvoyée devant la justice milanaise depuis décembre 2017 pour des infractions présumées liées au permis de prospection pétrolière (OPL) 245 au Nigéria.



'La société a défendu ces accusations, affirmant qu'il n'y a aucune raison de condamner la société ou ses anciens employés', indique Shell.



