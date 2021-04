Shell : le bénéfice trimestriel se révèle meilleur que prévu

Royal Dutch Shell a publié jeudi un bénéfice net en hausse de 13% au premier trimestre, supérieur au consensus, et se considère être en 'pôle position' pour profiter de la reprise économique.



Le groupe anglo-néerlandais a vu son profit atteindre 3,2 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année, contre 2,9 milliards au premier trimestre 2020 et 393 millions à l'issue du trimestre précédent.



Le consensus fourni par la compagnie prédisait un bénéfice de l'ordre de 3,1 milliards de dollars sur le trimestre.



Le groupe, qui a généré huit milliards de dollars de 'cash' au cours du trimestre, dit en avoir profité pour diminuer de quatre milliards de dollars son endettement net, qui atteint désormais 71 milliards de dollars.



Pour mémoire, Shell s'est fixé comme objectif un retour à une dette nette de 65 milliards de dollars avant de porter la rémunération de ses actionnaires à un niveau compris entre 20% et 30% de son cash flow opérationnel



En attendant, le dividende s'inscrit en hausse de 4%, conformément à ce qui avait déjà été annoncé.



Avec un gain de 1,7%, le titre Shell signait jeudi la troisième plus forte progression de l'indice STOXX Europe 50, derrière Unilever et Airbus.



A noter que son concurrent bp a également battu le consensus hier.



