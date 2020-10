Shell : rassure le marché en relevant son dividende

29/10/2020 | 10:39

Royal Dutch Shell a publié jeudi des résultats trimestriels en forte baisse, mais les investisseurs préfèrent retenir l'annonce d'un dividende en hausse et d'un cash flow toujours aussi généreux.



Shell, qui avait déçu le marché en juillet dernier en dévoilant une perte nette abyssale de 18,1 milliards de dollars au deuxième trimestre, signe ce matin l'une des trois meilleures performances de l'indice FTSE de la Bourse de Londres, avec un gain de 2,4%.



L'annonce d'un bénéfice réduit à 546 millions de dollars au titre du troisième trimestre, à comparer avec un profit de six milliards de dollars un an plus tôt, n'inquiète pas trop les investisseurs, puisque la performance se révèle très supérieure aux prévisions du consensus.



Shell, qui évoque un trimestre 'résistant', dit par ailleurs avoir enregistré un 'free cash flow' de plus de 7,5 milliards de dollars sur le dernier trimestre.



En conséquence, le groupe fait état d'un dividende trimestriel de 16,65 cents, en hausse de 4%, alors que son endettement net a reculé à 65 milliards de dollars, contre 73,5 milliards un an plus tôt.



