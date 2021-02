Shell : va vendre de l'énergie éolienne à Amazon

Le groupe pétrolier anglo-néerlandais Shell a annoncé la signature d'un accord avec Amazon pour fournir au géant de la vente en ligne de l'énergie renouvelable provenant d'un parc éolien offshore qui est en cours de construction au large des côtes néerlandaises.



Ce parc, qui ne sera pas subventionné, sera exploité par une joint-venture entre Shell et la compagnie énergétique néerlandaise Eneco, a déclaré le géant pétrolier. A partir de 2024, Amazon recevra 250 mégawatts (MW) de Shell et 130 MW d'Eneco, pour un total de 380 MW.



Amazon s'est engagée à devenir une entreprise à émission de carbone nulle d'ici 2040 et à poursuivre ses activités en utilisant 100 % d'énergies renouvelables d'ici 2025, soit cinq ans avant son objectif initial.



