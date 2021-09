USA: Shell cède ses actifs dans le bassin permien à ConocoPhillips

New York (awp/afp) - Le groupe anglo-néerlandais Royal Dutch Shell a annoncé lundi la vente à son concurrent ConocoPhillips de ses actifs dans le bassin permien américain pour 9,5 milliards de dollars en espèces.

A cheval entre l'ouest du Texas et l'est du Nouveau-Mexique, le bassin permien regorge de pétrole et gaz de schiste et produit environ 40% de l'or noir américain.

Les actifs vendus par Shell comprennent 225'000 acres (910 kilomètres carré) de terrains au Texas ainsi que près de 1000 kilomètres de tuyaux de transport de pétrole, de gaz et d'eau. Ils produisent en moyenne l'équivalent de 175'000 barils par jour.

Shell prévoit d'utiliser les gains réalisés à l'occasion de la cession de ces actifs pour financer le versement de 7 milliards de dollars supplémentaires à ses actionnaires et pour renforcer ses finances, détaille un communiqué.

Le groupe assure avoir étudié de nombreuses options avant de se décider pour l'opération avec ConocoPhillips.

"Cette décision reflète une fois de plus la priorité accordée à la valeur plutôt qu'aux volumes ainsi qu'à une gestion disciplinée du capital", a souligné Wael Sawan, responsable des opérations d'exploration et de production chez Shell, dans le communiqué.

Toujours extrêmement dépendant des profits tirés du pétrole et du gaz, Shell ambitionne de devenir neutre en carbone d'ici 2050. Le groupe prévoit d'y parvenir via des investissements dans les nouvelles énergies, le recours à des mécanismes de compensation de CO2 et une réduction de sa dépendance à l'or noir.

Présente aux Etats-Unis depuis plus de 100 ans, l'entreprise anglo-néerlendaise souligne que l'opération ne reflète pas un désengagement et qu'elle "prévoit de rester un leader de l'énergie dans le pays pour les décennies à venir".

ConocoPhillips de son côté espère pouvoir réaliser des économies une fois la transaction finalisée, d'ici la fin de l'année normalement. Le groupe a déjà finalisé en janvier l'acquisition de Concho Resources, une entreprise principalement basée dans le bassin permien, pour 9,7 milliards de dollars.

afp/buc