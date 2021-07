Royal Fox Gold annonce la nomination d'une vice-présidente de l'exploration

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 29 juillet 2021) - Royal Fox Gold Inc. (TSXV : FOXG) (« Royal Fox » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la nomination de Mme Adree DeLazzer, P. Geo. (Limité) au poste de Vice-présidente de l'exploration, à compter du 30 juillet 2021. Mme Delazzer travaillait jusqu'à aujourd'hui avec la minière Kirkland Lake Gold Ltd.

Adree DeLazzer, Vice-présidente de l'exploration entrante de Royal Fox, a déclaré : « Je ne pourrais être plus enthousiaste à l'idée de me joindre à Royal Fox afin de faire avancer le projet Philibert à Chibougamau, au Québec. Au long d'une carrière, il est rare de d'avoir une telle occasion de lancer une entreprise d'exploration avec plus de 60 000 mètres de forage déjà complétés et plus de 10 000 000 $ déjà investies en exploration avancée. De plus, nous devons maintenant examiner ces données historiques à travers une lentille complètement différente. Non seulement un environnement différent du prix de l'or prévaut, mais la découverte récente du projet Nelligan augmente considérablement la probabilité de voir une capacité de broyage disponible dans la région immédiate, ce qui a ainsi transformé le projet Philibert en tant que pilier potentiel de ce camp aurifère émergeant rapidement. De plus, les résultats de forages récents dans les environs indiquent que la minéralisation pourrait s'étendre, suggérant que l'exploration de la propriété montre beaucoup de potentiel d'expansion et d'identification de nouvelles zones de minéralisation.

Mme DeLazzer a plus de 15 ans d'expérience dans l'exploration de terrains vierges et en exploration géologique de mines opérantes, ayant mis l'accent sur les métaux précieux, les métaux des terres rares, l'uranium et les diamants. Plus récemment, Mme DeLazzer était avec Kirkland Lake Gold Limited, où elle a occupé le poste de Surintendante de la géologie de la mine d'or Detour Lake dans le nord-est de l'Ontario, la deuxième plus grande mine d'or à ciel ouvert au Canada, ainsi que de Gestionnaire de l'exploration responsable de la supervision de plusieurs campagnes d'exploration de plusieurs millions de dollars couvrant 1 000 km2 de ceinture de roches vertes en Abitibi. Elle est une géologue professionnelle en exploration qualifiée ayant notamment fait partie intégrante de la découverte de la zone 58N et des grandes campagnes d'exploration « West Detour » de 2020 et 2021. Avant de travailler pour Kirkland Lake Gold et Detour Gold, Mme DeLazzer travaillait comme géologue principale de projet sur des cibles de divers métaux à Terre-Neuve-et-Labrador pour Silver Spruce Resources. Elle a également travaillé comme géologue pour BHP Billiton à la mine de diamants Ekati dans les Territoires du Nord-Ouest. Mme DeLazzer est titulaire d'une B.Sc en Sciences de la Terre de l'Université Saint Mary's à Halifax, en Nouvelle-Écosse, et est inscrite en Ontario à titre de géologue professionnelle.

Simon Marcotte, Président et Chef de la direction de Royal Fox, a déclaré : « Nous ne pourrions pas être plus heureux d'accueillir Adree au sein de notre équipe. Sa solide expérience dans l'industrie est sûre d'être très précieuse pour la société. Adree se joint à une équipe de vétérans chevronnés de l'industrie minière, cumulant plus de 100 ans d'expérience et offrant une combinaison unique d'expertise technique, d'expérience d'entreprise, de relations avec l'industrie, ainsi que d'accès aux marchés financiers. Au nom de tous les membres de la Société, je voudrais lui souhaiter la bienvenue chez Royal Fox. »

De plus, la Société annonce qu'elle a octroyé 2 000 000 d'options d'achat d'actions ordinaires (chacune, une « action ordinaire ») de la Société pouvant être exercée à un prix de 0,065 $ par action ordinaire, expirant le 28 juillet 2026, à Mme DeLazzer. Les options sont acquises : i) 1/3 à la date d'octroi ; ii) 1/3 au premier anniversaire de la date d'octroi ; et iii) 1/3 au deuxième anniversaire de la date d'octroi. Les actions ordinaires étant émises lors de l'exercice des options sont soumises à une période de retenue de quatre mois à compter de la date d'octroi.

À propos de Royal Fox Gold Inc.

Royal Fox Gold Inc. est une société d'exploration minière axée sur le développement du projet Philibert près de Chibougamau, au Québec. Le projet Philibert comprend 110 titres miniers d'une superficie totale approximative de 5 393 hectares de terres très prometteuses, et ce à 9 km du projet aurifère Nelligan d'IAMGOLD qui a reçu le prix de la « Découverte de l'année » de l'Association québécoise de l'exploration minière (AEMQ) en 2019. À ce jour, plus de 10 millions de dollars ont été dépensés sur le projet Philibert, et plus de 60 000 mètres de forage ont été complétés. La Société se concentre sur l'avancement du projet et la publication d'une estimation des ressources du Règlement 43-101, laquelle intégrera les résultats de l'exploration, combinés à une vaste quantité de données historiques. Le projet Philibert est détenu par SOQUEM. Royal Fox est présentement sous un processus d'option de propriété, dont les détails se trouvent dans la présentation corporative de l'entreprise disponible sur le site Web de la Société. SOQUEM est un chef de file de l'industrie de l'exploration minière au Québec et une filiale d'Investissement Québec.

Plus de détails sont disponibles sur le site Web, ainsi que dans la présentation corporative de Royal Fox disponible à : www.royalfoxgold.com.

