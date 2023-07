ROYAL GOLD, INC. : BMO Capital toujours neutre sur le dossier

Royal Gold, Inc. est une société spécialisée dans les flux de métaux précieux et les redevances. La société est engagée dans l'acquisition et la gestion de flux de métaux précieux, de redevances et d'intérêts similaires basés sur la production. La société opère à travers deux segments : L'acquisition et la gestion d'intérêts de flux, et l'acquisition et la gestion d'intérêts de redevances. La société détient des droits de redevance sur environ 32 propriétés en phase de production, 18 propriétés en phase de développement et environ 123 propriétés en phase d'exploration. Elle possède un portefeuille de flux de production, de développement, d'évaluation et d'exploration, ainsi que des redevances sur des propriétés situées dans des régions aurifères. Les principales propriétés de la société sont Andacollo, Cortez, le projet Khoemacau, Mount Milligan, Penasquito et Pueblo Viejo.

Secteur Or