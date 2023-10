Royal Helium Ltd. est une société canadienne qui se consacre à l'exploration, à la production et à l'infrastructure, en mettant l'accent sur le développement et la production d'hélium et de gaz associés. La société contrôle plus d'un million d'acres de permis et de baux d'hélium potentiels dans le sud de la Saskatchewan et le sud-est de l'Alberta. Ses réservoirs d'hélium sont principalement transportés par de l'azote. Ses baux et permis d'hélium se composent de dix blocs principaux couvrant le sud-ouest et le sud-est de la Saskatchewan. Ses forages d'exploration dans le bloc Climax, au sud-ouest, ont abouti à la découverte de la zone Climax Nazare. Ses forages dans le sud-est de la province ont commencé sur le bloc Ogema. Les propriétés de la société sont toutes situées à proximité d'autoroutes, de routes, de villes et d'infrastructures pétrolières et gazières. Ses filiales comprennent Royal Helium Exploration Limited (RHEL) et Imperial Helium Corp (IHC).

Secteur Produits chimiques de base