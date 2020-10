KPN : en négociation avec le fonds d'investissement EQT ?

12/10/2020 | 11:07

Le fonds d'investissement EQT envisagerait de racheter la compagnie de téléphone néerlandaise KPN ce qui serait sa plus grande acquisition jamais réalisée selon Bloomberg.



Les deux groupes seraient aux premiers stades des discussions sur la faisabilité d'une telle opération selon des personnes interrogées par l'agence de presse.



Aucune décision finale n'a été prise, et il n'y a aucune certitude que les négociations conduisent à une offre précise Bloomberg.



' Pour avoir une chance de racheter KPN, il faudra convaincre le gouvernement néerlandais, qui peut bloquer le rachat d'un groupe télécom. En outre, une fondation protège l'opérateur ' indique Aurel BGC.



' Avec la dette, KPN pèse environ 16 MdsE en valeur d'entreprise ' rajoute le bureau d'analyses.



