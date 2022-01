KPN : en recul avec une dégradation de broker

KPN recule de plus de 1% à Amsterdam, après une dégradation de conseil chez UBS de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours laissé à trois euros, le broker jugeant le dossier 'fondamentalement positif, mais dépourvu de catalyseurs à court terme'.



Notant que l'action se situe vers le haut de sa fourchette de négociations qui va de 2,60 à 2,95 euros, le broker prévient aussi que 'les résultats du quatrième trimestre pourraient être mitigés' et ne voit 'aucune résolution sur l'examen réglementaire de l'accès de gros'.



