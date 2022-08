KPN : nouvelle offre d'accès de gros à la fibre

KPN fait part d'une offre nouvelle et améliorée destinée aux fournisseurs de gros pour l'accès à ses réseaux de fibre aux Pays-Bas, offre effective immédiatement, l'ACM ayant déclaré les engagements de l'opérateur télécoms néerlandais 'contraignants'.



'La nouvelle offre implique une période de huit ans sur les réseaux existants et nouveaux de fibre, créant une certitude à long terme pour les fournisseurs qui veulent offrir leurs services sur le réseau de KPN', explique le groupe.



KPN rappelle avoir informé l'ACM, le 1er avril, de sa volonté d'amender ses tarifs d'accès de gros à la fibre, puis avoir apporté des ajustements après l'évaluation de sa proposition par cette autorité de régulation.



