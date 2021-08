KPN : premiers rachats d'actions effectués

KPN a annoncé mardi avoir réalisé la semaine passée les premières acquisitions de titres devant s'inscrire dans le cadre de son programme de rachats d'actions de 200 millions d'euros.



L'opérateur de télécommunications néerlandais dit avoir racheté, entre les 23 et 27 août, plus de 7,5 millions de ses propres actions à un prix moyen unitaire de l'ordre de 2,7 euros.



L'opération est donc évaluée autour de 20,5 millions d'euros.



KPN s'était engagé en début de semaine dernière à racheter pour quelque 200 millions d'euros de ses propres actions, avec l'objectif de procéder à une réduction de son capital.



