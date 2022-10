Le groupe avait précédemment déclaré viser un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement et après baux (EBITDAAL) de plus de 2,40 milliards d'euros (2,39 milliards de dollars) pour l'année en cours et de plus de 2,45 milliards pour 2023.

KPN précisera ses perspectives pour 2023 lorsqu'elle publiera ses résultats du quatrième trimestre en janvier, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

(1 $ = 1,0040 euros)