Royal KPN N.V. figure parmi les principaux fournisseurs de télécommunications et de technologies de l'information et leader du marché aux Pays Bas, au service des particuliers et des entreprises avec ses réseaux fixes et mobiles pour la téléphonie, la large bande et la télévision. Le groupe propose aux petites, moyennes et grandes entreprises un portefeuille de services comprenant la téléphonie fixe et mobile et l'Internet, ainsi que des solutions de connectivité de base et des services informatiques de proximité tels que le cloud, la sécurité et les espaces de travail. En outre, Royal KPN N.V. offre aux fournisseurs de télécommunications tiers l'accès à ses réseaux fixes et mobiles étendus.

Secteur Services intégrés de télécommunications