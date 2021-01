Royal Mail : Berenberg a relevé son conseil

Berenberg a relevé aujourd'hui sa recommandation sur les actions de 'vendre' à 'conserver', estimant que les risques de baisse supplémentaires à court terme sont limités.



'Royal Mail a connu un succès remarquable lors de la pandémie COVID-19, avec un essor du commerce électronique', indique l'analyste dans une note, tout en augmentant son objectif de cours de 137 pence à 280 pence.



Les actions de Royal Mail ont enregistré un bond de plus de 53 % au cours de l'année dernière.



