Royal Mail : Credit Suisse abaisse son objectif de cours

Credit Suisse maintient sa note ' neutre ' sur le titre Royal Mail, avec un objectif de cours abaissé de 647 à 581 pence.



Avec un P/E 2022/23 de 9,7x, la valorisation de Royal Mail continue de paraître peu exigeante, estime l'analyste. Credit Suisse souligne toutefois que son estimation de FCF pour 2022/23 est 40% inférieure au consensus et que la visibilité reste faible, notamment en raison de l'incertitude entourant les volumes de colis et courrier post-pandémie.



Par ailleurs, l'analyste souligne que Royal Mail est confronté à une difficulté de conversion de son EBITDA en OCF (cash-flow opérationnel), le taux de conversion moyen étant de 87% au cours des 10 dernières années - et de 94% au cours des 5 dernières années.





