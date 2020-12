Royal Mail : Liberum n'est plus à 'vente'

Liberum relève sa recommandation sur Royal Mail de 'vente' à 'conserver' avec un objectif de cours rehaussé de 165 à 320 pence, jugeant que 'si les risques d'exécution demeurent substantiels, la perspective est maintenant plus équilibrée'.



'Les défis structurels au Royaume Uni n'ont pas été modifiés par le bond des volumes de colis alimenté par le commerce en ligne', reconnait le broker dans sa note sur l'opérateur postal historique du Royaume Uni.



'Combiné à la force continue de GLS (General Logistics Systems), cela a donné à Royal Mail plus de marges pour trouver, conclure et mettre en oeuvre des solutions à ses problèmes à long terme', poursuit-il.



