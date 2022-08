Bernie Sanders se joint aux cheminots britanniques en grève et dénonce la "cupidité des entreprises".

L'événement était organisé par le syndicat RMT, qui a été au cœur des grèves qui ont paralysé le réseau de transport britannique ces derniers mois, les travailleurs réclamant de meilleurs salaires et conditions pour contrer l'impact de l'inflation galopante due aux prix de l'énergie.

"Les gens du monde entier doivent s'unir pour dire aux oligarques qu'ils ne peuvent pas tout avoir", a déclaré M. Sanders lors du rassemblement au siège du Trade Union Congress.

"Personne ne peut me dire, d'un point de vue moral ou économique, qu'il est logique que si peu de gens aient autant et que tant de gens aient si peu."

Sanders, un socialiste démocratique dont la campagne progressiste a contribué à pousser le programme du Parti démocrate américain nettement à gauche, s'est présenté pour être président des États-Unis en 2020, mais a finalement perdu l'investiture du parti face au futur vainqueur des élections, Joe Biden.

Les travailleurs britanniques d'un large éventail d'industries, des éboueurs aux avocats des tribunaux en passant par les postiers, ont décidé de faire grève cet été, alors que l'inflation à deux chiffres dépasse les augmentations de salaire.

Le gouvernement appelle les employeurs à la modération, les entreprises à la hausse des coûts et les travailleurs à l'affût des prévisions d'inflation pour l'année prochaine.

Plus tôt dans la journée de mercredi, un syndicat de travailleurs du transport a annoncé une grève de 24 heures le mois prochain, tandis que les travailleurs du groupe de télécommunications BT, du service de livraison privé Royal Mail et les journalistes de la société de médias Reach ont tous organisé des grèves séparées.

Au cours de la course à la présidence américaine de 2020 et d'une course ratée à l'investiture du Parti démocrate en 2016, le message anti-establishment, pro-santé et droits du travail de Sanders a capté l'attention de pans entiers de militants de base au pays et parmi les mouvements de gauche à l'étranger.