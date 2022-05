Le milliardaire tchèque Kretinsky va investir 60 millions d'euros dans la société de logistique DoDo

DoDo a été fondée en 2015 et fournit des services de livraison rapide à des clients dans les domaines du commerce électronique, de la vente au détail et de la livraison de nourriture. Il vise à doubler ses revenus d'une année sur l'autre pour atteindre 2 milliards de couronnes (85,36 millions de dollars) en 2022, et la croissance prévue devrait être portée par les marchés hors de la République tchèque.

Le groupe, détenu majoritairement par son fondateur tchèque, Michal Mensik, compte 2 000 coursiers opérant dans sept pays européens, dont l'Allemagne, la Pologne et la Hongrie.

Kretinsky a gagné sa fortune en faisant de son groupe énergétique EPH un acteur majeur en Europe, rachetant des centrales à charbon indésirables avant de se lancer dans d'autres sources d'énergie.

Ces dernières années, il a étendu ses activités et son empreinte géographique en investissant dans les médias et le commerce de détail en France, dans le détaillant en gros allemand Metro, ainsi que dans le Royal Mail et Sainsbury's au Royaume-Uni.

(1 $ = 0,9500 euros)

(1 $ = 23,4300 couronnes tchèques)