Royal Mail, qui a dévoilé une perte trimestrielle due à la hausse des coûts et à des conflits sociaux, prévoit que ses activités au Royaume-Uni atteindront le seuil de rentabilité cette année. Elle informe aussi que sa société holding Royal Mail Plc sera rebaptisée International Distributions Services Plc et qu'elle aurait deux activités distinctes - Royal Mail et GLS.

